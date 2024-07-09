S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5530-5610п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5530-5610 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Ждем умеренную волатильность. Если рынок не получит новой информации от Джерома Пауэлла (доклад главы ФРС о состоянии экономики США в профильном комитете Сената), торговый оборот может уменьшиться в преддверии публикации статистики потребительской и производственной инфляции (CPI и PPI) за июнь, запланированной на 11-12 июля. Складывается нейтральный баланс рисков", - отмечает эксперт в обзоре.

"S&P 500 продолжает движение в области исторических максимумов, притом что индикатор RSI достиг одного из самых высоких уровней с 2021 года, все отчетливее сигнализируя о перекупленности. Несколько раз локальный разворот широкого рынка происходил при схожих значениях RSI. Ближайшее сопротивление для бенчмарка находится на психологически значимом уровне 5600 пунктов. Отметим, что за последний год при достижении круглых отметок рынок нередко переходил к развороту, поэтому "быкам" необходимо сохранять осторожность", - пишет Альмаганбетов.

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