Глобальная картина на рынке золота пока не меняется - "Финам"

Глобальная картина на рынке золота пока не меняется, говорится в материале аналитика "Финама" Николая Дудченко.

"Скорее всего, снижение котировок драгметалла в понедельник носило коррекционный характер, так как сильных фундаментальных основания для разворота на рынке на текущий момент нет. Во вторник достаточно интересно будет послушать выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, который представит отчет по текущей экономической ситуации в США перед Конгрессом. Волатильность в долларе может быть достаточно высокой, и нельзя исключать, что это транслируется и в цены на товарных рынках, - отмечает эксперт. - С технической точки зрения пробить локальный уровень поддержки на отметке $2355 за тройскую унцию "медведям" в понедельник не удалось. В настоящее время ситуация может развиваться достаточно интересно. Существует вероятность того, что продавцам все же удастся "прожать" уровень вниз. Если так, то поддержкой вновь станет $2340. Локальное сопротивление при сценарии роста цены остается все там же - на отметке $2370 за унцию. Глобально картина не меняется. Идет борьба за отдельные промежуточные отметки, и пока это никак не влияет на общее состояние рынка".

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