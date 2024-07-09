"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 136 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ПАО "Совкомфлот" с целью 136 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,05%, стоп-приказ: 112 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания имеет $1,1 млрд законтрактованной выручки на 2024-2026 гг. Кроме того, эмитент сохраняет приверженность политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, акции компании обладают привлекательной дивдоходностью за 2024 год, при этом бумага интересна как защита от роста курса валюты", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся около значимого уровня поддержки, цена демонстрирует попытку отскока. "Стоп-лосс" лучше поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 112 руб. риск на портфель составит 0,77%", - указывают в "Финаме".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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