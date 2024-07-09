"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку бумаг Сбербанка

"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и подтверждает рейтинг "покупать" для них с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Ведущий российский кредитор представил результаты деятельности по РСБУ за январь-июнь 2024 года. Опубликованную отчетность мы оцениваем позитивно. Несмотря на довольно сложную операционную среду, банк продолжает демонстрировать рост доходов по основным направлениям деятельности при снижении расходов на кредитный риск и неплохом контроле над операционными расходами. Результаты подтверждают наши ожидания и заявления руководства Сбербанка, что банк покажет положительную динамику прибыли в этом году", - указывает эксперт.

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