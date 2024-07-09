Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий заметного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average слабо снизился на фоне отсутствия важных статданных. Существенными событиями текущей недели станут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и среду, а также данные об изменении потребительских цен в стране в июне, которые будут опубликованы в четверг.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются во вторник, японский индикатор обновил рекорд. Участники рынка ждут данных о динамике потребительских цен в Китае за июнь и внешнеторговую статистику КНР, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. Японский Nikkei 225 подскочил почти на 2% вслед за котировками акций технологических компаний. Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,2% в ходе торгов во вторник. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8% в ходе торгов.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,9%. Ралли на китайском рынке акций, которое отмечалось в начале этого года, потеряло импульс на фоне неравномерного экономического роста и усиления геополитических рисков в связи с выборами в Европе и США. На следующей неделе (15-18 июля) пройдет пленум ЦК Компартии КНР, на котором, возможно, будут приняты решения о важных реформах. Трейдеры, однако, не ждут, что эти решения приведут к быстрому подъему китайского рынка акций, пишет агентство Bloomberg.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться на торгах во вторник после снижения накануне. Трейдеры оценивают последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса, и следят за переговорами между Израилем и ХАМАС. Ожидания, что при посредничестве Катара и Египта стороны договорятся о прекращении огня, оказывают некоторое давление на нефтяной рынок, говорится в обзоре команды экспертов StoneX, который цитирует Market Watch. Аналитики, однако, отмечают, что "подобные переговоры прежде много раз проваливались".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $85,77 за баррель, что на 0,02% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,9%, до $85,75 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,02%, до $82,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1%, до $82,33 за баррель.

Последствия урагана "Берил" оказались менее серьезными, чем ожидалось. Тем не менее, некоторые объекты энергетической инфраструктуры в Техасе по-прежнему не работают из-за последствий урагана. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства. Кроме того, рынок ждет заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 июля снизилась в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 4,607 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,59 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,01% и составил 104,48 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (6-8 июля) прибавил 0,08%, поднявшись до 904,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-02R" (+1,6%), "ТМК БО-07" (+0,82%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-1,18%), "РЖД-32" (-1,1%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ВТБ лизинг" планирует 9 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-МБ-01 объемом 1 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 12 июля. В конце апреля Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций лизинговой компании объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Росэксимбанк 12 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 002P-05 объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 210 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. В начале июня Росэксимбанк увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 50 млрд рублей до 200 млрд рублей, а также дополнил условия выпуска бумаг возможностью размещения "зеленых", социальных, инфраструктурных облигаций, адаптационных облигаций, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, облигаций климатического перехода.

МФК "Джой мани" 15 июля планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир ставки 1-12-го купонов - ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых (но не выше 24% годовых), 13-24-го купонов - ключевая ставка плюс 4,5% годовых (но не выше 23,5% годовых), 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых (но не выше 23% годовых). По выпуску будет предусмотрена равномерная амортизация последние 6 месяцев обращения.

ООО "Миррико" 17 июля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Купоны по выпуску плавающие и квартальные. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 350-400 базисных пунктов. По займу предусмотрены ковенанты, в частности, к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Техразмещение займа запланировано на 23 июля. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года началось 16 мая текущего года. На текущий момент размещены бумаги на 397,021 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 1-42-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала - в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

ООО "РЕСО-лизинг" выкупило по оферте 6 млн 92,369 тыс. облигаций серии БО-П-11 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 87,03% займа. Десятилетний выпуск на 7 млрд рублей был размещен в июле 2021 года по ставке полугодового купона 8,55% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в июне 2027 года - 18,6% годовых.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) выплатило в полном объеме 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, тем самым выйдя из технического дефолта. Дата выплаты купона приходилась на 4 июля. По данным компании, платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами - 5 и 8 июля. Выпуск 5-летних облигаций на 500 млн рублей был размещен в июле 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 16,5% на весь срок обращения. Начиная с сентября 2027 года предусмотрена амортизация. Ранее, 20 июня, компания уже допускала технический дефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей, однако на следующий день, 21 июня, исполнила обязательство. В конце 2023 года РКК также допустила технический дефолт по погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-01, однако через несколько дней выплатила в полном объеме 12-й купон и погасила эмиссию на общую сумму 167,18 млн рублей.