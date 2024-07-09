Рубль при открытии торгов слабо меняется к юаню на фоне стабильной ситуации на рынке нефти

Москва. 9 июля. Китайский юань демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания на Московской бирже утром во вторник, слегка подрос в первую минуту сессии. Рубль слабо меняется на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,936 руб. (+2,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,44 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина.

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, дефицит предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

В январе-мае дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 730,4 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита за этот период была на уровне 983 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

В первом полугодии прошлого года дефицит составлял 2,35 трлн рублей, или 1,4% ВВП.

Доходы бюджета за полгода составили 17,093 трлн рублей, что на 38% больше показателя января-июня 2023 года, расходы - 18,022 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3%.

Курс пары "юань-рубль", скорее всего, останется в "боковике" с границами 11,5-12 руб. за юань до конца текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль приступил к плановому восстановлению после падения с начала июля на 3%. Юань ожидаемо не прошел уровень в 12 руб. и от локального максимума потерял уже более процента. Краткосрочный потенциал вниз у инвалют еще около процента. Cреднесрочно не ожидается больших всплесков, валютные пары могут продолжать курсировать в боковике до конца лета. Например, для юаня это область с несколько размытыми границами 11,5-12 руб., - пишет аналитик в обзоре. - Против сильного падения инвалют (аналогичного июньскому) выступают факторы снижения нормативов репатриации выручки и секвестра лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. А ограждают нацвалюту от обширной девальвации валютные барьеры государства - жесткая ДКП ЦБ и объемы обязательной продажи выручки экспортеров".

Нефть продолжает дешеветь на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают последствия урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник. Они оказались менее серьезными, чем ожидалось. Тем не менее, некоторые объекты энергетической инфраструктуры в Техасе по-прежнему не работают из-за последствий урагана.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $85,6 за баррель, что на 0,16% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,21%, до $82,15 за баррель.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Кроме того, рынок ждет заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената Конгресса США.