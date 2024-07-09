Цены бумаг Ozon и Яндекса обладают сильным потенциалом роста - ПСБ

Котировки бумаг Ozon и "Яндекса" обладают сильным потенциалом роста, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Активное развитие онлайн-торговли в России и повышение присутствия маркетплейсов в различных сегментах дает позитивные сигналы для бизнеса таких крупных игроков, как Ozon и "Яндекс". Мы продолжаем с позитивом смотреть на обе компании и видим сильный потенциал роста котировок их акций. Наш таргет по бумагам Ozon и "Яндекса" на двенадцать месяцев - 4510 рублей и 4324 рубля за штуку соответственно", - пишут эксперты в комментарии.

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