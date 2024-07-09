Рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 11,75-12,25 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 11,75-12,25 рубля за юань, принципиально значимых для валютного рынка событий нет, а биржевой объем торгов китайской валютой остается низким, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Материалы от Банка России, которые выйдут во вторник, раскроют ряд подробностей о ситуации на валютном рынке в июне, но их публикация вряд ли повлияет на динамику курса пары, отмечают эксперты.

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