Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ФРС Пауэлла;

- выступление министра финансов США Йеллен;

- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти;

- акции "НМТП" последний день торгуются с дивидендами за 2023 год;

- саммит НАТО;

- визит премьер-министра Индии Моди в Россию.

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