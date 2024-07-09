Юань продолжит проторговывать район 12 руб. в ближайшие дни - ПСБ

Курс пары юань/рубль, скорее всего, продолжит проторговывать район 12 рублей за юань в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Эксперт отмечает, что при этом возможны попытки уйти выше указанного уровня при сохранении пониженной активности экспортеров. Целевой ориентир на вторник, по мнению Локтюхова, составляет диапазон 11,8-12,1 рублей за юань.

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