Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3100-3140п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3100-3140 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"За исключением бумаг "Газпрома", подавляющее большинство акций выглядят уязвимо. Вероятно, сказывается слабая динамика бумаг после дивидендных отсечек. Поэтому часть инвесторов может стараться избегать проходить через отсечку, так как на закрытие дивидендных "гэпов" может потребоваться больше времени в текущих условиях", - отмечает аналитик в комментарии.

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