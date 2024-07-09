Индекс Мосбиржи может снизиться на 2,5% в июле - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может снизиться суммарно на 2,5% в июле на фоне дивидендных гэпов, при этом ориентир на конец текущего лета на уровне 3300 пунктам пока сохраняется, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индексу Мосбиржи в ближайшие дни предстоит значительное испытание на прочность - на фоне закрытия реестров акционеров крупных корпораций цены их акций очистятся от дивидендов и биржевой курс упадет на размер выплат. Во вторник откроются с "гэпом" вниз бумаги "Роснефти", "Татнефти" и "Мосэнерго". В четверг отсечка Сбербанка технично отнимет у индекса до 50 пунктов - вес "обычки" и "префов" в структуре бенчмарка почти 16%, а дивдоходность бумаг - более 10%. Суммарный эффект от дивгэпов в июле для индекса оценивается в 80 пунктов или порядка 2,5% вниз, - указывает аналитик. - Через две-три недели после выплат деньги вернутся на рынок и будут реинвестированы - ориентир индекса на конец лета к 3300 пунктам сохраняется. Локальная недельная поддержка - у 3090 пунктов. А пока придется чем-то замещать этот временный технический провал на фоне дивгэпов. На роль стабилизатора всего рынка могли бы подойти акции "Газпрома", тем более что в последнее время они явно пользуются спросом - потенциал вверх там еще есть".

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