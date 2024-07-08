Инвесторам стоит обратить внимание на бонды "Балтийского лизинга" серии БО-П11 - "Газпромбанк Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на трехлетние облигации "Балтийского лизинга" серии БО-П11, обладающие интересным соотношением риска и доходности, считают аналитик сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Облигация БалтЛизП11 с погашением в июне 2027 года предлагает ежемесячный купон, равный ключевой ставке с премией в 2,3%. Бумага имеет высокую ликвидность, торгуется близко к номиналу и за счет ежемесячного купона имеет более высокую эффективную доходность, чем бумаги с более редкими выплатами. Эта облигация, в отличие от многих флоатеров с невысоким рейтингом, доступна для тех, у кого нет статуса квалифицированного инвестора", - указывают эксперты в материале.

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