Существуют риски ослабления рубля до 12,4-12,5 руб. за юань в июле - БКС Экспресс

Существуют риски ослабления национальной валюты до уровней 12,4-12,5 рублей за юань в текущем месяце, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Ключевыми факторами для рубля остаются показатели внешней торговли. Импорт по-прежнему находится под давлением санкций и геополитики. Однако они способствуют сокращению и экспорта в количественном выражении. Обычно импортеры постепенно приспосабливаются к новым условиям и находят альтернативные пути поставки товаров, а также их оплаты, - пишет аналитик в обзоре. - Поэтому спрос на иностранную валюту может постепенно восстанавливаться вслед за импортом. Это окажет давление на рубль наряду с сокращением предложения валюты со стороны ЦБ и экспортеров, которым смягчили требования по обязательному возврату валютной выручки. Таким образом, в базовом сценарии на этот месяц юань способен закрепиться над уровнем 12 руб. и даже подняться в район области сильного сопротивления 12,4-12,5 руб."

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