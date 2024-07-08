.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль, вероятно, проведет торговую неделю в диапазоне 11,8-12,2 руб. за юань - УК "Первая"
.
08 июля 2024 года 17:58
Рубль, вероятно, проведет торговую неделю в диапазоне 11,8-12,2 руб. за юань - УК "Первая"
Курс пары юань/рубль, вероятно, в основном будет находиться в диапазоне 11,8-12,2 рубля за юань на текущей неделе, поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажа валютной выручки экспортерами и жесткая монетарная политика ЦБ РФ, говорится в материале аналитиков управляющей компании "Первая". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
09 июля 2024 года 12:49
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью обыкновенных бумаг на уровне 371 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале эксперта Дмитрия Грицкевича. "Эмитент в июне 2024 года заработал 140 млрд руб. (+1% к июню 2023 года); за 6М24... читать дальше
.09 июля 2024 года 12:15
"Финам" сохраняет позитивную среднесрочную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка и подтверждает рейтинг "покупать" для них с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
.09 июля 2024 года 11:58
Рынок акций РФ утром просел к 3110п по индексу МосБиржи на дивидендных отсечках "Роснефти" и "Татнефти", откат сдержал подросший Газпром
Москва. 9 июля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается по большинству blue chips на фоне проседающей нефти (Brent опустилась ниже $85,5 за баррель) и отсечек дивидендов ряда крупнейших компаний, в то время как внешняя фондовая конъюнктура подает позитивные сигналы. Индекс МосБиржи опустился в район 3110 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов акциями "Роснефти" (-4,4%) и "Татнефти" (-4,1%). читать дальше
.09 июля 2024 года 11:42
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "ОГК-2", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "ОГК-2" объявила о завершении размещения акций - 25,77 млрд бумаг в счет оплаты Грозненской ТЭС. Таким образом, количество акций увеличилось на 23% -... читать дальше
.09 июля 2024 года 11:17
Котировки бумаг Ozon и "Яндекса" обладают сильным потенциалом роста, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Активное развитие онлайн-торговли в России и повышение присутствия маркетплейсов в различных сегментах дает позитивные сигналы для бизнеса таких крупных игроков, как Ozon и "Яндекс". Мы... читать дальше
.09 июля 2024 года 10:51
рс пары юань/рубль, вероятно, пока останется в диапазоне 11,75-12,25 рубля за юань, принципиально значимых для валютного рынка событий нет, а биржевой объем торгов китайской валютой остается низким, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург". Материалы от Банка России, которые выйдут... читать дальше
.09 июля 2024 года 10:36
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - выступление главы ФРС Пауэлла; - выступление министра финансов США Йеллен; - ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти; - акции "НМТП" последний день торгуются... читать дальше
.09 июля 2024 года 10:30
Москва. 9 июля. Китайский юань демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания на Московской бирже утром во вторник, слегка подрос в первую минуту сессии. Рубль слабо меняется на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. читать дальше
.09 июля 2024 года 10:16
рс пары юань/рубль, скорее всего, продолжит проторговывать район 12 рублей за юань в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Эксперт отмечает, что при этом возможны попытки уйти выше указанного уровня при сохранении... читать дальше
.09 июля 2024 года 10:01
Курс пары юань/рубль, скорее всего, останется в "боковике" с границами 11,5-12 рублей за юань до конца текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Рубль приступил к плановому восстановлению после падения с начала июля на 3%. Юань ожидаемо не прошел уровень в 12 рублей и от... читать дальше
.09 июля 2024 года 09:45
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 9 июля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий заметного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.09 июля 2024 года 09:45
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3100-3140 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "За исключением бумаг "Газпрома", подавляющее большинство акций выглядят уязвимо. Вероятно, сказывается слабая динамика бумаг... читать дальше
.09 июля 2024 года 09:31
Давление на котировки рублевых гособлигаций пока будет сохраняться, по-прежнему стоит держать основную позицию облигационного портфеля в корпоративных флоатерах, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "В понедельник давление на... читать дальше
.09 июля 2024 года 09:11
Индекс Мосбиржи может снизиться суммарно на 2,5% в июле на фоне дивидендных гэпов, при этом ориентир на конец текущего лета на уровне 3300 пунктам пока сохраняется, сообщается в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Индексу Мосбиржи в ближайшие дни предстоит значительное испытание на... читать дальше
.08 июля 2024 года 19:24
Москва. 8 июля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль умеренно укрепился, однако в целом продолжает торговаться в узком диапазоне. Курс юаня составил 11,91 руб. в 19:00 мск, что на 6,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.