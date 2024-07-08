Акции НоваБев сохраняют долгосрочную привлекательность - ПСБ

Акции "НоваБев" сохраняют долгосрочную привлекательность благодаря устойчивому развитию бизнеса и высокой дивидендной доходности, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

Текущий целевой ориентир по бумаге на горизонте двенадцати месяцев составляет 6300 рублей за штуку, напоминает эксперт.

"Операционные результаты эмитента за первое полугодие 2024 года оцениваем как неплохие, но не ждем от них существенной поддержки котировкам. По результатам отчетного периода компания сократила отгрузки алкоголя, но ощутимо улучшила годовые темпы отгрузок по сравнению с 1К24 (общие отгрузки: минус 3% г/г; собственных брендов: минус 3,8% г/г), - пишет Кузнецова в обзоре. - Отметим сохранение двузначных темпов роста ряда брендов из премиальной части портфеля, имеющих наиболее высокую маржинальность. Продолжается активный рост точек "ВинЛаб", объем продаж которых за год вырос почти на треть при позитивной динамике ключевых операционных показателей, отражающих способность компании активно наращивать розничный сегмент в условиях потребительского бума и терпимости к росту цен".

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