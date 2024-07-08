"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Qualcomm с прогнозной ценой $209

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Qualcomm Inc. с прогнозной стоимостью $209 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 2,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Котировки Qualcomm за последние двенадцать месяцев взлетели на 74% и обогнали не только широкий рынок, но и полупроводниковую отрасль в целом. Энтузиазм инвесторов относительно акций компании вполне объясним: на фоне восстановления рынка мобильных устройств эмитент остается лидером в области чипов для смартфонов, а также поступательно диверсифицирует бизнес, развиваясь в сферах чипов для автомобилей и CPU с ИИ-движками. Учитывая существенные риски для компании в лице высокой зависимости от проблемного китайского рынка, мы считаем, что рынок на данный момент справедливо оценивает данные акции", - пишет эксперт инвесткомпании.

Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

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