"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Globaltrans с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,02%, стоп-приказ: 505 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Риски относительно делистинга компании с Московской биржи из-за санкций уже заложены в цену. Сама компания пока что никак не отреагировала на данные ожидания. Официальная информация, вероятно, будет опубликована позже", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага около года торгуется в широком диапазоне и подошла близко к зоне поддержки. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 505 руб. риск на портфель составит 0,90%", - указывают в "Финаме".

Globaltrans - один из крупнейших частных железнодорожных операторов, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля. Компания торгуется с относительно невысоким значением мультипликатора EV/EBITDA (в сравнении со своими средними историческим значениями и в сравнении с нормой для сектора), при этом показывает высокую рентабельность (ROE).

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