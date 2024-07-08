"Финам" рекомендует держать акции "Черкизово" с прогнозной ценой 4450 руб

"Финам" рекомендует держать акции "Черкизово" с прогнозной стоимостью на уровне 4450 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Котировки бумаг эмитента с начала текущего года прибавили 8,5%, опередив рынок. При этом основной рост пришелся на начало весны, когда акции превысили в стоимости 5600 рублей, однако после дивидендного "гэпа" они перешли к плавному снижению. Нейтральный взгляд на акции связан с ожидающимся ухудшением рентабельности бизнеса, а также с относительно невысокими дивидендами, на которые давит инвестпрограмма. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales 2024E относительно компаний-аналогов пищевой промышленности", - указывает эксперт.

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