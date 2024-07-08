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08 июля 2024 года 12:17
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МГКЛ
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") с прогнозной стоимостью на уровне 2,95 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Эмитент стал первым представителем ломбардной отрасли РФ, акции которого начали торговаться на бирже. Причем компания активно диверсифицирует свой бизнес, развивая сопутствующие перспективные направления - например, "Ресейл Маркет", которое занимается куплей-продажей высоколиквидных товаров, включая ювелирные изделия, гаджеты, технику и т.п. Также в периметр компании входит трейдер "Лот-Золото НДС", занимающийся оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов, - указывает эксперт. - В последние годы "МГКЛ" демонстрирует высокие темпы роста операционных и финансовых показателей, и мы ожидаем сохранения сильной динамики в среднесрочной перспективе. Также компания уделяет большое внимание дальнейшей автоматизации и цифровизации своего бизнеса с использованием современных технологий. С учетом планов компании направлять на дивиденды не менее 50% прибыли считаем ее акции интересным инструментом для долгосрочных инвестиций", - указывает эксперт. Додонов также отмечает, что риски для бизнеса "МГКЛ" связаны с возможным удешевлением золота, что отрицательно скажется на стоимости портфеля залогов, конкуренцией с МФО, а также регулированием отрасли. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МГКЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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