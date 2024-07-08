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08 июля 2024 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий заметного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и высказывания руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что ФРС добилась заметного снижения темпов роста потребительских цен в Штатах, однако цель по инфляции пока не достигнута. "Инфляция в данный момент находится около 2,5%, и можно говорить о существенном прогрессе в ее замедлении. Однако нам по-прежнему предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь цели 2%-ной инфляции на постоянной основе, - сказал Уильямс в ходе мероприятия Резервного банка Индии в Мумбае в пятницу. - Мы полны решимости довести свою работу до конца".

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник, инвесторы оценивают уже опубликованную статистику и ждут новых статданных. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Значение японского Nikkei 225 опустилось по итогам торгов на 0,32%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,1%. В четверг Банк Кореи проведет заседание по процентной ставке. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам минувшей недели. Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск уменьшились на 0,42% - до $86,18 за баррель. В пятницу их цена снизилась на 1% и достигла $86,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени потеряли в цене 0,51% - до $82,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,9% и составила $83,16 за баррель.

Прошлую неделю международный бенчмарк (Brent) завершил ростом на 1,8%, североамериканский - на 2%. Для обоих сортов это уже четвертая неделя подряд в плюсе. Участники рынка следят за рисками в отношении поставок энергоносителей. Крупнейшие порты Техаса остаются закрытыми в ожидании урагана "Берил", который может достичь побережья уже 8 июля.

Трейдеры также продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по американскому рынку труда. Согласно им, число рабочих мест выросло сильнее прогноза, однако безработица достигла максимума за 2,5 года, а рост зарплат замедлился до трехлетнего минимума. Это спровоцировало опасения замедления экономики США, которое может сказаться на спросе на нефть, крупнейшим мировым потребителем которой выступают Соединенные Штаты.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 июля выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,434 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,868 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,1% и составил 104,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 904,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-32" (-2,54%), "ТМК БО-07" (-0,81%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,7%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,43%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,38%) и "АФК Система-1P-19" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ХК "Металлоинвест" разместила выпуск облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 июня. Купоны по выпуску плавающие и квартальные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,05% годовых.

НПП "Моторные технологии" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. Размещение займа проходило с 31 мая. Ставки 1-20-го купонов установлены на уровне 20% годовых. Купоны квартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов.

ООО "Михайловский молочный завод" (ММЗ, Орловская область) 11 июля начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 70 млн рублей. Размещение продлится до 7 августа. Ставки 1-36-го купонов установлены на уровне 20% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-13-го купонов, по 3% - в даты окончания 14-26-го купонов, по 3,5% - в даты окончания 27-33-го купонов, 2% - в дату окончания 34-го купона и по 1% - в даты окончания 35-36-го купонов. Московская биржа 26 июня зарегистрировала программу облигаций ММЗ серии 001Р объемом 1,5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

МФК "Саммит" установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций на 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

АО "АПРИ" (ранее АО "АПРИ "Флай Плэнинг", Челябинск) выкупило в рамках оферты 21 тыс. 108 облигаций серии БО-П05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 4,22% займа. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций на 500 млн рублей в августе 2022 года. Ставка текущего квартального купона до погашения - 22% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение - по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) допустило технический дефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, следует из сообщения представителя владельцев облигаций (ПВО) - ООО "Юнитек сервис". Выпуск 5-летних облигаций на 500 млн рублей был размещен в июле 2023 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 16,5% на весь срок обращения. Начиная с сентября 2027 года предусмотрена амортизация. Как сообщалось, 20 июня компания уже допускала технический дефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей, однако на следующий день, 21 июня, исполнила обязательство. В конце 2023 года РКК также допустила технический дефолт по погашению выпуска коммерческих облигаций серии КО-01, однако через несколько дней выплатила в полном объеме 12-й купон и погасила эмиссию на общую сумму 167,18 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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