Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги понедельника в диапазоне 3125-3180п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3125-3180 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В части акций Сбербанка маловероятно, что мы сможем вновь их увидеть на годовых максимумах перед отсечкой. В то же время спрос может сместиться в другие ключевые для индекса бумаги, что можно было наблюдать уже в пятницу", - отмечает аналитик в комментарии.

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