Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги понедельника в "зеленой зоне" - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги понедельника в "зеленой зоне", однако дивидендные отсечки затем ухудшат картину по бенчмарку, сообщается в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Отечественные инвесторы в пятницу нашли в себе силы откупить просевшие с утра акции и вытащить индекс Мосбиржи на полпроцента вверх. На вечерней сессии покупатели также были более активными, в результате чего ждем "зеленого" открытия в понедельник. Однако стоит учитывать, что ситуация на рынке далека от "бычьей". Значительный вклад в пятничный рост внесли тяжеловесные акции "Газпрома", подорожавшие на 3,7%. Покупок же акций "широким фронтом" нет, - пишет эксперт в обзоре. - Что же касается "Газпрома", то по-прежнему не видим фундаментальных поводов для его роста "лучше рынка" в обозримой перспективе. Все позитивные новости, на которых растет бумага, произойдут в отдаленном будущем, а может быть, и не произойдут. Поэтому рост "цены акций эмитента пока рассматриваем как технический отскок и усреднение по этой бумаге долгосрочных инвесторов".

Антонов напоминает, что на текущей неделе произойдет много важных отсечек, которые ухудшат и без того неприглядную техническую картину по индексу Мосбиржи. "Так, в понедельник последний день с дивидендами торгуются "Роснефть" и "Татнефть", в среду - Сбербанк, в четверг - "Башнефть". Очень не уверены в том, что эти бумаги быстро закроют дивидендные "гэпы", а сами их размеры будут меньше величины выплат, - отмечает он. - Поступление денег на счета инвесторов ранее оказывало поддержку рынка, поскольку полученные средства реинвестировались. И здесь у нас нет никакой уверенности в том, что значительная часть дивидендов пойдет на покупку новых бумаг, поскольку вложения в безрисковые активы выглядят сейчас много привлекательнее".

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