Давление на цены ОФЗ, скорее всего, сохранится на текущей неделе - ПСБ

Давление на котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, сохранится на текущей неделе, цены ОФЗ могут вновь вернуться к июньским минимумам в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Всю прошлую неделю рынок облигаций торговался в "боковике" при низких объемах, вероятно, связанных с проведения Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге. Основное движение прошло в пятницу на заявлении Эльвиры Набиуллиной, сделанного накануне. Глава ЦБ отметила, что основным предметом дискуссии на заседании 26 июля будет шаг повышения ключевой ставки, фактически подтвердив, что ставка будет повышена (ожидаем повышения не менее чем на 200 б.п.). В результате доходность индекса гособлигаций RGBI выросла за неделю выросла на 27 б.п. (до 15,86% годовых), - отмечает эксперт в обзоре. - На текущей неделе давление на котировки ОФЗ, вероятно, сохранится - инвесторы продолжат отыгрывать ожидания повышения ключевой ставки. Не исключаем, что доходность индекса RGBI вернется к июньским максимумам (15,97% годовых). На фоне сохранения высокой неопределенности сроков начала цикла ослабления денежно-кредитной политики по-прежнему рекомендуем воздерживаться от покупки длинных облигаций с фиксированным купоном".

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