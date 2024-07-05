Рынок акций РФ на неделе снизился из-за ожиданий роста ставки ЦБ РФ в июле

Попытка рынка акций РФ развить коррекционный рост на первой июльской неделе сменилась новой волной распродаж из-за усилившихся ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в июле, сигналы к чему дало руководство регулятора на фоне продолжающегося роста инфляции. Сдерживающим фактором для "медведей" на неделе выступила подросшая нефть и ослабление рубля после завершения периода налоговых платежей. Индекс МосБиржи локально поднимался выше 3225 пунктов, но в конце недели откатился в район 3150 пунктов.

В период с 1 по 5 июля индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 3149,29 пункта, индекс РТС потерял 2,9% и достиг 1125,66 пункта на фоне роста сентябрьской нефти Brent до $87,63 за баррель (+3,2%) и ослабления рубля. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 88,135 руб./$1 (+2,387 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (сентябрьская Brent превысила $86 за баррель); индекс МосБиржи поднялся выше 3185 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами "Газпрома" (+3,1%) и "Сургутнефтегаза" (+2,8%) на фоне ослабления рубля (официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 1,55 рубля).

"Газпром" с 1 июля планово повысил оптовые цены на газ на 11,2% для всех категорий потребителей.

Акционеры ПАО "Магнит" (+2,6%) 28 июня утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 412,13 рубля на акцию (отсечка реестра 15 июля). Акционеры "Русгидро" (-0,8%) на годовом собрании 28 июня не приняли решение по дивидендам за 2023 год из-за отсутствия директивы основного акционера - Росимущества (ранее совет директоров предложил акционерам выбрать из двух вариантов распределения прибыли: отсутствие дивидендов за 2023 год или выплата 0,0779 руб. на акцию).

Нефть Brent превысила $86 за баррель на фоне начала сезона ураганов в Атлантике, которые могут отразиться на торговле нефтью в США.

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и локально подросшей нефти (Brent протестировала $87 за баррель, после чего откатилась). Индекс МосБиржи поднялся до 3217 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (+5,9%) и "НОВАТЭКа" (+4,4%).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" (+3,2%) в июне 2024 года увеличился на 17,8% в годовом выражении, до 114,6 трлн рублей, сообщила биржа. По сравнению с маем 2024 года объем торгов снизился на 9,5%, со 126,7 трлн рублей.

В лидерах снижения выступили акции Solidcore (-4,4%) и расписки OZON (-2%).

Глава Федрезерва США Пауэлл заявил, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился. Нефть выросла на ожиданиях повышения спроса на топливо в США в период празднования Дня независимости, также поддержку котировкам оказывали опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз по большинству blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent торговалась у $86,4 за баррель) и утративших коррекционный импульс бумаг "Газпрома" (-0,3%), в то время как внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи просел к 3200 пунктам, лидерами отката выступили бумаги "Мечела" (-2,5%), ВТБ (-2,3%) и НОВАТЭКа" (-2,1%).

Немецкие СМИ сообщили, что в ЕС обсуждается возможность заключения контракта с "Газпромом" по транзиту газа через Украину после 2024 года. Акции "Газпрома" на этом фоне прибавили 2%, но затем растеряли весь прирост после заявлений Украины об отсутствии планов по продлению контракта.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ будет делать все для достижения устойчиво низкой инфляции - это дало сигнал, что смягчения ДКП в ближайшее время ожидать не стоит.

Глава Сбербанка Герман Греф в среду назвал оптимистичным прогноз ЦБ РФ по прибыли российских банков в этом году в размере 3,1-3,6 трлн руб., а также заявил, что на данный момент не видит предпосылок для снижения процентных ставок в стране.

В четверг рынок акций РФ ускорил снижение из-за сокращения позиций игроками в преддверии ожидаемого ужесточения монетарной политики Центробанком в июле, сдерживающим фактором выступила благоприятная внешняя фондовая конъюнктура и высокая нефть (Brent превысила $87,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился к 3130 пунктам, уровню недельной давности; в лидерах снижения выступили "префы" "Мечела" (-5,2%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (-3,7%).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что последние данные по инфляции говорят об отклонении от базового сценария, проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались, поэтому на совете директоров ЦБ в июле основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что совет директоров на заседании в июле может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентного пункта.

Нефть Brent выросла на статистике Минэнерго США о резком падении запасов сырья в стране: резервы нефти сократились на 12,16 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1 млн баррелей.

Упали после отсечки дивидендов за 2023 год акции ПАО "Россети Центр" (-12,9%, до 0,5138 рубля; выплаты составят 0,0662 рубля на акцию), ПАО "Россети Волга" (-4,5%, до 0,0651 рубля; выплаты - 0,0062 рубля на акцию).

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и забуксовавшей в росте нефти (сентябрьская Brent торговалась в районе $87,6 за баррель); индекс МосБиржи в течение дня колебался в рамках 3100-3160 пунктов, а завершил торги в районе 3150 пунктов. Аутсайдерами выступили акции Московского кредитного банка (-4,2%) и "Аэрофлота" (-1,8%), лидерами роста - бумаги "Мечела" (+3,5%) и "Газпрома" (+3,1%).

Во "втором эшелоне" упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Московский регион" (-10,6%, до 1,161 рубля; выплаты - 0,1428 рубля на бумагу), ПАО "Соллерс" (-8,8%, до 882,5 рубля; выплаты - 89 рублей на бумагу), ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (-2,5%, до 94,54 рубля; выплаты - 2,3 рубля на бумагу).

В период 1-5 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели акции ПАО "Россети Центр" (-13%), ПАО "Россети Московский регион" (-10%), "Соллерса" (-9%); лучше рынка оказались бумаги "Газпрома (+9%), "Мосбиржи" (+3%), "Норникеля" (+3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может сохранить повышенную волатильность, реагируя на динамику валютного курса доллара, а также на корпоративные события - главным фактором станет закрытие дивидендных реестров крупнейших компаний ("Ростелеком", "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть", Сбербанк и др.). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3000-3150 пунктов, для индекса РТС - 1000-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".