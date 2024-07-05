"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $80,5 за штуку на горизонте года, что предполагает поетнциал роста 20,9%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Биофармацевтическая компания в свое время произвела революцию в терапии ВИЧ и продолжает развиваться в этом направлении. Акции эмитента в прошлом году были в немилости у инвесторов на фоне падения продаж антиковидного препарата, но мы считаем, что текущие разработки в пайплайне вернут расположение инвесторов в биотех. Экспериментальная линейка Gilead включает в себя весьма перспективные разработки, в том числе в области профилактики ВИЧ. Кроме того, компания может похвастаться солидной по меркам сектора и рынка дивидендной доходностью - 4,6% (2024E)", - указывает эксперт.

Gilead Sciences - биофармацевтическая компания, занимающаяся созданием и реализацией лекарственных препаратов по широкому спектру направлений медицины.

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