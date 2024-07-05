Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится до 3000п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи на следующей неделе, скорее всего, понизится до уровня 3000 пунктов ввиду дивидендной отсечки в акциях Сбербанка, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"В четверг бумаги начнут торги без учета годового дивиденда. Только это приведет к падению индекса на открытии торгов на 1,6%. Однако в целом до заседания ЦБ настроены оптимистично относительно российского рынка. Если не будет новых заявление со стороны регулятора, индекс Мосбиржи сможет удержать уровень 3000 пунктов на следующей неделе", - отмечают эксперты в комментарии.

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