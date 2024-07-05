"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares Global Clean Energy ETF с прогнозной стоимостью на уровне $18,65 за штуку, что предполагает потенциал роста 37,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Последние девять месяцев бумаги фонда торгуются в широком боковике. При этом темпы ввода мощностей в сфере ВИЭ в ключевых для данного ETF регионах регулярно обновляют исторические максимумы и имеют перспективы для дальнейшего роста на фоне долгосрочных планов развитых стран по достижению углеродной нейтральности и постепенного удешевления технологий. При этом крупнейшие активы ETF имеют достаточно умеренную оценку по мультипликаторам, если учитывать потенциал роста целевого рынка", - отмечает эксперт инвесткомпании.

iShares Global Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в акции все более набирающей популярность альтернативной энергетики. Фонд охватывает преимущественно солнечную, ветряную, водородную, геотермальную и биотопливную энергетики.

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