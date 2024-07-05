Котировки нефти пока сохраняет настрой на развитие роста - "Велес Капитал"

Котировки нефти марки Brent сохраняют настрой на развитие роста в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Нефтяные цены сохраняют настрой на развитие роста с ближайшим сопротивлением на уровне $88,40 за баррель и перспективой достижения пика прошлого года на уровне $92,14 в летний период. Покупкам по-прежнему способствуют сезон автомобильных поездок в США и ограниченное предложение нефти со стороны ОПЕК+. На следующей неделе свои ежемесячные отчеты по рынку представят МЭА, ОПЕК и Минэнерго США", - указывает эксперт в комментарии.

Также Кожухова отмечает, что цены на золото продолжают колебания в диапазоне $2285-2455 за тройскую унцию, выход из которого, вероятно, состоится не раньше появления каких-либо неожиданных политических или экономических драйверов.

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