S&P, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 5480-5575п - Freedom Finance Global

Индекс S&P, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 5480-5575 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в "зеленой зоне". Полагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет повышенной, так как все внимание инвесторов направлено на публикацию статистики от Минтруда США за июнь. Для индекса широкого рынка ориентируемся на диапазон 5480-5575 пунктов. Вероятно, продолжится ралли эмитентов, представляющих сектор товаров вторичной необходимости, во главе с Tesla. Аналитики начали повышать целевые цены по акциям автогиганта после сильного отчета по поставкам, - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании. - Индекс S&P 500 выходит из локальной консолидации, тестируя восходящую линию тренда, формирование которой началось летом 2023 года. Покупатели владеют инициативой, но дальнейший потенциал роста представляется ограниченным из-за состояния перекупленности по индикатору RSI".

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