Brent торгуется около $87,1/барр.

Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу за исключением южнокорейского. Нефть умеренно дешевеет в пятницу утром.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу, исключением выступает только южнокорейский рынок.

Японский Nikkei 225 к 8:22 МСК опустился на 0,2%.

Причинами этого стали укрепление курса иены, статданные и фиксация прибыли после роста рынка в последние дни, отмечают аналитики.

Потребительские расходы в Японии в мае неожиданно снизились на 0,3% относительно предыдущего месяца. Эксперты прогнозировали в среднем повышение на 0,5%, по данным Trading Economics. В годовом выражении показатель упал на 1,8% против ожидавшегося роста на 0,1%.

В число лидеров снижения входят акции транспортных компаний Nippon Yusen K.K. (-3,5%), Mitsui O.S.K. Lines (-3,5%) и Kawasaki Kisen Kaisha (-2,8%), а также автопроизводителей Honda Motor (-3,1%), Subaru Corp. (-3%), Nissan Motor (-2,6%) и чипмейкера Advantest (-2,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшился на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

На Гонконгской фондовой бирже самое сильное падение демонстрируют бумаги автодилера Zhongsheng Group (-3,5%), автопроизводителей Geely (-3,3%) и Li Auto (SPB: LI) (-2,6%), оператора казино Sands China (SPB: 1928) (-3,2%), производителя компонентов для телефонов BYD Electronic (-3,1%).

При этом существенный подъем котировок показывают акции производителя цветных и драгоценных металлов Zijin Mining Group (+2,7%), фармацевтических Hansoh Pharmaceutical Group (+2,4%) и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (+2,2%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:22 МСК снизился на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,1%.

Кроме того, ушли вниз акции банков, включая National Australia Bank (-1,2%), Commonwealth Bank (-0,7%), Westpac Banking (-0,6%), Macquarie (-0,2%).

Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК увеличился на 1% и обновил рекорд за 2,5 года (с января 2022 года).

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics подорожали на 2,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,4%.

Котировки акций сталелитейной Posco выросли на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $87,13 за баррель, что на $0,3 (0,34%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на 9 центов, до $87,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,17 (0,2%), до $83,71. В четверг биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости, а днем ранее контракт завершил торги на уровне $83,88 за баррель, максимальном с 16 апреля.

Накануне Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в азиатские страны в августе, при этом стоимость топлива для клиентов из Европы вырастет.

Топливо марок Arab Extra Light и Arab Light с поставкой в государства Азии подорожает в следующем месяце на $0,6 за баррель. В результате оно будет стоить соответственно на $1,6 и $1,8 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Стоимость более "тяжелых" сортов повысится на $0,7 за баррель, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Цена для европейских стран вырастет на $0,9 за баррель, а "легкая" нефть, поставляемая в США, подорожает на $0,1 за баррель.

Днем ранее стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина и дистиллятов также существенно снизились, что говорит о высоком спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

"Мы видим вселяющие надежды сигналы постепенного увеличения числа летних поездок, что повышает спрос на топливо в США", - сказала старший аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева. "Кроме того, деэскалации напряженности на Ближнем Востоке не наблюдается, и наценка за риск никуда не денется", - добавила она.