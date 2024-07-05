"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Эмитент планирует выкупить долю "Почты России" в Почта банке в середине 2025 года и присоединить Почта банк. При этом менеджмент отмечает, что говорить о схеме сделки и конкретных строках преждевременно. Не определен и сценарий возможной интеграции. Также было заявлено, что ВТБ сейчас работает над "дивидендным сюрпризом" и возможность выплат дивиденда за 2024 год также зависит от капитализации, - указывают эксперты. - Пока нет деталей, сложно оценить финансовый эффект, но присоединение Почта банка может дать хорошую синергию. Потенциальный возврат к дивидендам за 2024 год может стать сильным катализатором, но пока не отражен в нашем прогнозе. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции ВТБ, которые торгуются с мультипликатором P/E 2024п 1,5х против среднеисторического 4,6х".

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