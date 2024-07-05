ПСБ сохраняет прогнозную цену акций НоваБев на уровне 7000 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "НоваБев Групп" на уровне 7000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале аналитиков.

"Акционеры одного из ведущих производителей алкоголя в РФ на внеочередном собрании в четверг приняли решение об увеличении уставного капитала на 11,06 млрд рублей.В частности, 8,85 млрд рублей за счет добавочного капитала и 2,21 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Несмотря на то что уставный капитал эмитента увеличится в восемь раз (до 12,64 млрд руб.), доли акционеров размыты не будут, так как каждый еще получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. В итоге количество акций в обращении достигнет 126,4 млн, - отмечают эксперты банка. - Компания, увеличивая капитал таким образом, повышает инвестпривлекательность, делая бумаги еще более доступными для частного инвестора. Сохраняем положительную оценку бизнеса и выделяем "НоваБев" как одного из наиболее привлекательных публичных игроков потребсектора. Наш таргет на горизонте двенадцати месяцев составляет 7000 руб./акцию".

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