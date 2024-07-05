Акции ОГК-2 неинтересны для покупок в текущий момент - ПСБ

Акции "ОГК-2" не являются интересными для покупок в текущий момент в сложившихся условиях, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Производство электроэнергии на станциях эмитента в январе-июне 2024 года составило 28 млрд кВт.ч, что на 16,2% больше показателя первого полугодия прошлого года, констатируют эксперты.

"Изменение объемов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования", - поясняется в пресс-релизе компании. Показатель не учитывает результаты Свободненской ТЭС, уточняется в сообщении.

"Результаты компании неплохие, за первое полугодие даже установлен рекорд с 2019 года. Однако с точки зрения инвестпривлекательности совершенно не очевидные, с текущего года "ОГК-2" не публикует промежуточное финансовые результаты, плюс решила не выплачивать дивиденды за 2023 год, что в целом ожидаемо, учитывая риски потери большей части EBITDA в следующем году из-за окончания платежей по ДМП. Также эмитент проводит допэмиссию, которая как раз размывает доли миноритариев. Не считаем на этом фоне акции "ОГК-2" интересными для вложений", - указывают аналитики банка в обзоре.

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