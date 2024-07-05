"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НоваБев

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций NovaBev Group, сообщается в материале аналитиков.

"Одобрен план увеличить уставной капитал компании в восемь раз, бесплатно начислив семь акций на одну акцию всем акционерам. Таким образом, число выпущенных акций эмитента увеличится с текущих 15,8 млн до 126,4 млн. Сроки реализации этого решения не указаны, - отмечают эксперты. - Напомним, схема по сути напоминает дробление акций (через допвыпуск) или дивиденды в форме акций. Для оценки всего бизнеса это нейтрально, технически - снизит оценку на акцию в восемь раз, в перспективе может повысить ликвидность акций. Сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Novabev, которые торгуются на уровне 4,7х EV/EBITDA на 2024 год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.