Корпоративные флоатеры остаются основной идеей рублевого сегмента долгового рынка - ПСБ

Корпоративные флоатеры по-прежнему остаются основной идеей в рублевом сегменте долгового рынка, сообщается в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса в четверг фактически подтвердила, что ставка 26 июля будет повышена, заявив, что основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки. По нашему мнению, нет смысла в повышении менее чем на 200 б.п. - ставка, вероятно, будет установлена на уровне 18-19%. Ввиду крайне низкой активности торгов ОФЗ реакция рынка госбумаг была крайне сдержанной - доходность индекса гособлигаций RGBI выросла в пределе 6 б.п. (до 15,67% годовых). Объемы торгов бумагами из индексного портфеля последние дни держатся на уровне 2-6 млрд руб. в день, что вдвое ниже среднеисторических значений, - пишут эксперты в обзоре. - По нашим оценкам, доходности коротких ОФЗ (1-3 года) на уровне 16,6-16,2% годовых не в полной мере учитывают повышение ставки до 18-19% годовых. Котировки длинных ОФЗ также находятся под риском (доходность 10-летних ОФЗ - 15,2%), так как период высоких ставок может затянуться. В текущих условиях корпоративные флоатеры остаются очевидной инвестиционной идеей в сегменте рублевого долгового рынка".

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