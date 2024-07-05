Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3150п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3150 пунктов в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Видим на данный момент два сценария, так как индекс фактически вернулся к верхней границе нисходящего канала. Снижение в ходе торгов в пятницу открывает дорогу к дальнейшему откату. Если индекс сможет подрасти, ситуация может стабилизироваться, так как в первой половине следующей недели рынок вновь будут сдерживать от снижения акции Сбербанка. Сильной просадки до дивидендной отсечки по ним не ждем", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.