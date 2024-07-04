Вероятно постепенное ослабление рубля до 11,8-12,2 за юань - "Газпромбанк Инвестиции"

Вероятно постепенное ослабление рубля до 11,8-12,2 за юань и 87,5-90,5 за доллар, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"После резкого укрепления рубля в середине июня 2024 года курс вновь начал слабеть к основным валютам. Истек очередной налоговый период: в предыдущие дни экспортеры активно продавали валютную выручку, чтобы обеспечить расчет с бюджетом в рублях. Дополнительное давление на рубль оказывает сокращение Банком России объемов продажи иностранной валюты во второй половине года. С нашей точки зрения, фаза переформатирования курсообразования близка к своему завершению. Удлинение сроков репатриации валютной выручки наравне со снижением норматива ее обязательной продажи экспортерами с 80 до 60% постепенно приведут к ослаблению рубля до 11,8-12,2 рубля за юань, 87,5-90,5 рубля за доллар и 94,6-97,9 рубля за евро", - прогнозируют эксперты.

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