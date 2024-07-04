"Финам" присвоил рейтинг "покупать" юаневым облигациям Газпн3P12R

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" юаневым облигациям "Газпром нефти" Газпн3P12R с погашением в декабре 2026 года, сообщается в материале руководителя направления анализа долговых рынков Алексея Ковалева.

Текущее укрепление рубля создает привлекательные точки входа в инвалютные доходные бумаги. Особенно интересно, по мнению эксперта, выглядят юаневые облигации, поскольку их обслуживание происходит непосредственно в валюте номинала. Одной из таких бумаг является недавно размещенный дебютный выпуск "Газпром нефти".

"Ставки 3-4% по юаневым облигациям остались далеко позади, и сейчас даже первоклассные заемщики вынуждены предлагать свои бумаги рынку по весьма интересным ставкам. Паритет доходностей юаневых облигаций с "замещающими" бумагами означает, что задача хеджирования валютного риска в настоящий момент может быть решена через покупку юаневых облигаций без потери в доходности", - отмечает Ковалев.

Выплата купонов и погашение выпуска Газпн3P12R (как и большинства юаневых облигаций) осуществляется в валюте номинала. Это выгодно отличает их от квазивалютных локальных выпусков (включая "замещающие"), которые обслуживаются в рублях, а значит, подвержены риску "нерыночности" официального курса ЦБ РФ, указывает эксперт "Финама".

"ПАО "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, один из столпов экономики России. Она довольно уверенно оперирует в условиях санкций, адаптировавшись к новым обстоятельствам. Рейтинговые агентства оценивают кредитное качество эмитента по наивысшему разряду со "стабильным" прогнозом, отмечает Ковалев.

Также аналитик инвесткомпании обращает внимание, что ликвидность - "ахиллесова пята" многих российских юаневых бумаг, однако Газпн3P12R вполне конкурентоспособен по этому параметру на фоне "замещающих" облигаций.

"Инвалютная доходность под 8% от системообразующей компании выглядит, на наш взгляд, очень интересно. Кроме того, высокая ставка купона (7,75%) открывает дорогу использованию стратегий маржинальной торговли. Мы полагаем, что по сочетанию "риск-доходность" выпуск Газпн3P12R выделяется на фоне других российских юаневых облигаций", - пишет Ковалев в обзоре.

"Все это позволяет нам присвоить юаневому облигационному выпуску Газпн3P12R с погашением в декабре 2026 года рейтинг "покупать", - заключает аналитик.

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