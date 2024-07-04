Покупки валюты Минфином могут ослабить рубль в июле - Freedom Finance Global

Покупки валюты Минфином могут ослабить рубль в июле, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Накануне Минфин объявил об увеличении покупок валюты и золота по бюджетному правилу в июле в 1,5 раза по сравнению с июнем, то есть с 3,7 до 5,4 млрд рублей в день, что соответствует майскому уровню ежедневных покупок, - напоминает эксперт. - Нефтегазовые доходы Минфина в июне составили 747 млрд рублей, увеличившись на 41% в годовом выражении. Это говорит о том, что государство может позволить себе нарастить покупки валюты в ФНБ. В среду на это объявление валюты отреагировали резким ростом, в том числе, доллар подскочил почти до 89 руб., евро - до 95 руб. Одновременно Банк России объявил о том, что объём продаж им валюты составит в июле около 3 млрд рублей с учётом "зеркалирования" им операций Минфина по покупке валюты и золота".

Таким образом, ЦБ РФ в июле по-прежнему останется чистым продавцом валюты и золота, но объёмы продаж валюты у него значительно снизятся в сравнении с июнем, считает Мильчакова. В общей сложности это, по мнению аналитика, может означать тенденцию к ослаблению рубля в июле.

"Рынки ожидают решения Банка России по ключевой ставке, которое будет обнародовано 26 июля, и практически весь консенсус экспертов уверен, что Банк России повысит ключевую ставку, хотя вопрос о том, на какую величину ставка будет повышена, пока остаётся загадкой. Возможно, что ожидания повышения ключевой ставки во второй половине июля могут сгладить негативный эффект от ослабления рубля. Мы ожидаем курс доллара в течение ближайшей недели в коридоре 87-90 руб., евро - 94-97 руб., юаня - 12-12,4 руб.", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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