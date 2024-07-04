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Главная / Мнения аналитиков / SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК Эталон
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04 июля 2024 года 14:30
SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК Эталон
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК "Эталон", обновив прогнозную цену до 103 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. "Котировки российских девелоперов сильно упали за последние два месяца. Причина падения - завершение госпрограммы льготной ипотеки. Это коснулось и акций ГК "Эталон" - бумаги потеряли более 20% и отстали от рынка", - пишут аналитики. Но у бумаг, по их мнению, есть фундаментальный потенциал роста в виду следующих факторов: - У компании сильная географическая диверсификация. В прошлом году 23% продаж были в регионах. Крупные промышленные регионы выигрывают от расширения госзаказов и роста зарплат в промышленности. - ГК "Эталон" - самая быстрорастущая компания в секторе. Её операционные результаты за первый квартал подтверждают: продажи увеличиваются быстрее, чем у других публичных девелоперов. - Развитие бизнеса в регионах должно увеличить прибыль компании. Относительно 2023 года она может вырасти примерно на 12 млрд руб. Это значит, что прогнозный коэффициент P/E на 2025 год около 3,3 - на 30% ниже среднего за пять лет и среднего по сектору на 2025 год. - Компания может восстановить дивиденды. Для этого ей нужно завершить редомициляцию. Это может произойти в третьем квартале. Аналитики SberCIB считают, что выплаты возобновятся в 2025 году. Потенциальная дивдоходность "Эталона", по их оценкам, может быть около 11%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЭТАЛОН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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