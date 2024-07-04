"Финам" понизил рейтинг акций Tesla до "продавать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Котировки акций Tesla выросли с 19 апреля на 61% после выпуска операционного отчета, обогнав нашу целевую цену в $207 за бумагу. - пишет аналитик Игнат Иванов. - Мы понижаем рейтинг акций до "продавать" и рекомендуем фиксировать прибыль. Даунсайд составляет 14%. Рост акций свыше 20% после того, как компания превысила прогноз по продажам всего на 1,4%, мы считаем избыточным. Наша оценка получена методом дисконтированных денежных потоков".

Tesla - производитель одноименных электромобилей.

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