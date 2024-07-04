Ускорение инфляции в июне говорит в пользу повышения ставки ЦБ РФ до 17-18% на ближайшем заседании - "Т-Инвестиции"

Ускорение инфляции в июне говорит в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 17-18% на заседании 26 июля, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Инфляция, по предварительным оценкам, в июне увеличилась до 8,6-8,7% г/г после 8,3% в мае (выше ожиданий), - отмечает эксперт. - Главным драйвером остался рост цен на услуги, но и рост продовольственных цен неожиданно ускорился против сезонной нормы, отражая высокий спрос. Годовая инфляция достигла 9,2%. Отметим, что фактор роста тарифов уже давно должен был быть учтен в прогнозах ЦБ и сам по себе не должен оказать дополнительного давления на регуляторе при принятии решения по ставке. Ускорение инфляции за июнь заметно опередило ожидания и говорит в пользу повышения ключевой ставки до 17-18% на июльском заседании. Вместе с тем признаки стабилизации спроса и рынка труда вкупе с ожидаемым эффектом сворачивания льготной ипотеки могут снизить давление на ЦБ уже в осенью".

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