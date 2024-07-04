Бумаги ГК "Сегежа" по-прежнему непривлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "Сегежа Групп" по-прежнему не являются привлекательными для вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент в первом квартале 2024 года продемонстрировал слабые финансовые результаты. На наш взгляд, ключевым вопросом текущего года для компании остается решение проблемы высокой долговой нагрузки. Ранее Владимир Евтушенков, основатель АФК "Система", которая контролирует лесопромышленный холдинг, заявил, что SPO ГК "Сегежа" проводиться не будет, но докапитализация может быть осуществлена за счет средств группы или каких-то других финансовых инструментов. В связи со слабыми финансовыми показателями и неопределенностью вариантов решения проблемы долговой нагрузки мы по-прежнему не считаем бумаги эмитента инвестиционно привлекательными", - пишут эксперты в комментарии.

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