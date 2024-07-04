Акции Газпрома уступают в перспективности другим бумагам нефтегазового сектора - "Т-Инвестиции"

Акции "Газпрома" уступают в перспективности другим бумагам в российском нефтегазовом секторе и остаются пока неинтересными для вложений, говорится в материале аналитиков "Т-Инвестиций".

"Рост котировок акций эмитента - явление краткосрочное. В первую очередь это частичное восстановление после сильной коррекции, возникшей из-за решения компании не платить дивиденды. По нашему мнению, инвесторы во многом ложно считают бумаги недооцененными, а также слишком позитивно воспринимают влияние на акции повышение тарифов на газ. Об изменении тарифов было известно давно, но частные инвесторы посчитали новость как сигнал к покупке на фоне минимальных цен на акции за одиннадцать лет. Кроме того, неясно к чему приведут слухи о продлении контракта на транзит топлива в ЕС после 2024 года. Евросоюз может сделать выбор в пользу компаний из других стран, - указывают эксперты. - Без дивидендов в ближайшие годы "Газпром" остается неинтересной инвестицией и уступает в перспективности другим бумагам в нефтегазовом секторе. Не рекомендуем покупать его бумаги".

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