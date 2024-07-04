"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивный взгляд на долгосрочные перспективы цены акций "Мечела", говорится в обзоре инвесткомпании

"Власти готовы поднять цену отсечки при надбавке к НДПИ на 20%, - отмечают аналитики. - Надбавки к ставке НДПИ на коксующийся уголь и антрациты составят 10%, на энергетический - 5%. Пороговая цена для коксующегося угля может быть повышена до $167/т (против $140/т в прежнем варианте), энергетического - $120/т (против $100/т ранее). Сейчас цены на коксующийся уголь находятся ниже порогового значения на 16%, а на энергетический - на 31%, поэтому надбавка обнулялась бы. Сохраняем долгосрочно позитивный взгляд на "Мечел" и ожидаем постепенного снижения долга за счет роста производства и ослабления рубля".

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