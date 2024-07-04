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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
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04 июля 2024 года 10:49
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - протоколы заседания ЕЦБ (14:30 МСК); - выступления представителей ЕЦБ (в течение дня); - биржи США закрыты в связи с Днем независимости; - парламентские выборы в Великобритании; - Финансовый Конгресс Банка России; - Саммит ШОС в Казахстане. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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04 июля 2024 года 15:00
Покупки валюты Минфином могут ослабить рубль в июле, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Накануне Минфин объявил об увеличении покупок валюты и золота по бюджетному правилу в июле в 1,5 раза по сравнению с июнем, то есть с 3,7 до 5,4 млрд рублей в день, что... читать дальше
.04 июля 2024 года 14:30
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК "Эталон", обновив прогнозную цену до 103 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 26% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка. "Котировки российских девелоперов сильно упали за последние два... читать дальше
.04 июля 2024 года 14:01
Тенденция к укреплению рубля может сохраниться до конца июля, говорится в обзоре Альфа-банка. "Минфин ожидает получить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 145,3 млрд руб. в июле и планирует направить 123,8 млрд руб. на покупку валюты в рамках бюджетного правила в период с 5 июля по 6... читать дальше
.04 июля 2024 года 13:30
"Финам" понизил рейтинг акций Tesla до "продавать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Котировки акций Tesla выросли с 19 апреля на 61% после выпуска операционного отчета, обогнав нашу целевую цену в $207 за бумагу. - пишет аналитик Игнат Иванов. - Мы понижаем рейтинг акций до "продавать" и... читать дальше
.04 июля 2024 года 13:08
Ускорение инфляции в июне говорит в пользу повышения ставки ЦБ РФ до 17-18% на ближайшем заседании - "Т-Инвестиции"
Ускорение инфляции в июне говорит в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 17-18% на заседании 26 июля, полагает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец. "Инфляция, по предварительным оценкам, в июне увеличилась до 8,6-8,7% г/г после 8,3% в мае (выше ожиданий), - отмечает эксперт. -... читать дальше
.04 июля 2024 года 12:44
Уверенный рост финансовых показателей "ФосАгро" ожидается не ранее 2025 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "ФосАгро" в первом полугодии, по предварительным данным, нарастила выпуск агрохимической продукции на 3,6%, сообщила компания. Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании одобрили... читать дальше
.04 июля 2024 года 12:12
Бумаги "Сегежа Групп" по-прежнему не являются привлекательными для вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент в первом квартале 2024 года продемонстрировал слабые финансовые результаты. На наш взгляд, ключевым вопросом текущего года для компании остается решение... читать дальше
.04 июля 2024 года 11:50
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "держать", сообщается в обзоре. "Акционеры "ФосАгро" 3 июля утвердили выплату дивидендов за 4К23 и 1К24 в суммарном размере 309 руб. на акцию, что соответствует верхней границе диапазона, в котором выплату рекомендовал... читать дальше
.04 июля 2024 года 11:40
Москва. 4 июля. Рынок акций РФ утром в четверг пытается отыграть просадку на старте торгов, поддержку "быкам" оказывает рост внешних фондовых площадок и высокая нефть (Brent торгуется у $86,5 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил выше 3190 пунктов после падения к 3170 пунктам. читать дальше
.04 июля 2024 года 11:32
Акции "Газпрома" уступают в перспективности другим бумагам в российском нефтегазовом секторе и остаются пока неинтересными для вложений, говорится в материале аналитиков "Т-Инвестиций". "Рост котировок акций эмитента - явление краткосрочное. В первую очередь это частичное восстановление после... читать дальше
.04 июля 2024 года 11:11
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивный взгляд на долгосрочные перспективы цены акций "Мечела", говорится в обзоре инвесткомпании "Власти готовы поднять цену отсечки при надбавке к НДПИ на 20%, - отмечают аналитики. - Надбавки к ставке НДПИ на коксующийся уголь и антрациты составят... читать дальше
.04 июля 2024 года 10:34
Москва. 4 июля. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в четверг. Рубль дешевеет, торгуясь в узком диапазоне. читать дальше
.04 июля 2024 года 10:34
Возможна стабилизация курса национальной валюты вблизи текущих уровней в ближайшие дни в отсутствие важных событий, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Постепенно снижается волатильность рубля и объем торговли им. Можно сказать, что... читать дальше
.04 июля 2024 года 10:20
Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, несколько снизятся на торгах в четверг, однако сохранят движение в боковом диапазоне, сформировавшемся с середины прошлой недели, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Котировки... читать дальше
.04 июля 2024 года 10:01
Индекс Мосбиржи может оказаться под давлением в начале фондовой торговой сессии в четверг, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Настроения инвесторов на фондовом рынке в четверг могут определяться вышедшими в среду вечером недельными данными Росстата по... читать дальше
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