Возможна стабилизация курса рубля вблизи текущих уровней в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Возможна стабилизация курса национальной валюты вблизи текущих уровней в ближайшие дни в отсутствие важных событий, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Постепенно снижается волатильность рубля и объем торговли им. Можно сказать, что валютный рынок "оправился" от прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже и начал искать равновесие. В среду Минфин объявил об увеличении объема покупки валюты в рамках бюджетного правила. С учетом операций зеркалирования расходов ФНБ Банк России снизит объем валютных интервенций почти втрое - до трех млрд руб. в день. На рубль это не окажет почти никакого влияния. В ближайшие дни, если не произойдет важных событий, ждем стабилизацию курса российской валюты вблизи нынешних уровней", - пишет эксперт инвестиционной компании в комментарии.

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