Возможно небольшое снижение котировок ОФЗ в четверг - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, несколько снизятся на торгах в четверг, однако сохранят движение в боковом диапазоне, сформировавшемся с середины прошлой недели, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Котировки госбумаг в среду вновь завершили торговый день при незначительном изменении котировок - доходность индекса гособлигаций RGBI снизилась на 6 б.п. (до 15,61% годовых). При этом индекс уже четыре торговых дня находится примерно на одном уровне при низких объемах торгов, констатирует эксперт.

Новый выпуск ОФЗ-ПД (16 лет) Минфин разместил на 15 млрд руб. при традиционно высокой премии к соседним выпускам, не участвующим в размещениях (около 40 б.п.). Флоатер был размешен на 54 млрд руб. при спросе 192 млрд руб., повысив коэффициент удовлетворения заявок до 28% с 17% ранее для выполнения амбициозной программы заимствований (1,5 трлн руб. на третий квартал), отмечает Грицкевич в обзоре.

"Глобально рыночная конъюнктура не меняется. Глава ЦБ в среду в очередной раз подтвердила приверженность регулятора борьбе с инфляцией, что значит сохранение жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что на заседании в июле снова будет рассматриваться вариант повышения ставки на 1-2 п.п. Недельная инфляция за счет повышения тарифов на 1 июля превысила 9,1% г/г. Учитывая данный новостной фон, в четверг котировки ОФЗ, скорее всего, несколько снизятся, однако сохранят движение в боковом диапазоне, сформировавшемся с середины прошлой недели", - указывает аналитик ПСБ.

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