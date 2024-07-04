Индекс Мосбиржи может оказаться под давлением в четверг утром - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может оказаться под давлением в начале фондовой торговой сессии в четверг, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Настроения инвесторов на фондовом рынке в четверг могут определяться вышедшими в среду вечером недельными данными Росстата по инфляции, которые отражают максимальные с начала 2024 года темпы роста ИПЦ. Это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июле и может способствовать возобновлению понижательной динамики по индексу суверенного долга RGBI, который с начала текущей недели пытается стабилизироваться в области 106,5-106,75 пункта, в то время как индекс Мосбиржи может оказаться под давлением в начале четверга", - указывают эксперты.

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